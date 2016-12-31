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Mısır'da 127 kişiye hapis cezası

Mısır'da, askeri darbe karşıtı 127 kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle yargılandıkları davada 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

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Mısırda 127 kişiye hapis cezası

Mısır'da askeri darbe karşıtı eylemlerle ilgili açılan 3 davada yargılanan 127 kişinin 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, askeri darbe karşıtı 127 kişi, "şiddet olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle yargılandıkları davada 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezaları aldı.

Sanıklara ayrıca 20'şer bin cüneyh (yaklaşık bin dolar) para cezası verildiği belirtildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından çıkan olaylarda, darbeyi protesto eden yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Kahire yönetimi, halkı darbeye karşı barışçıl gösterilere davet eden Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan ederken mensupları hakkında da "terör" suçlamasıyla davalar açılmıştı.

Etiketler: mısır, hapis cezası, askeri darbe karşıtları, dava
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