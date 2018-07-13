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Mısır'da 11 kişiye idam kararı

Mısır'da mahkemenin "şiddet olaylarına karıştığı ve cinayet işlediği" iddiasıyla yargıladığı 11 sanık hakkında idam kararı verdiği bildirildi.

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Mısırda 11 kişiye idam kararı

Mısır'da geçtiğimiz günlerde idam kararlarının ulaştığı boyutları gözler önüne seren bir rapor açıklanmıştı. Buna rağmen Mısır'da idam kararları devam ediyor.

11 kişiye idam cezası

Mısır yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2015'te Mısır'ın doğusunda polis aracına ateş açılması sonucu bir kişinin ölümü, 4'ünün de yaralanması ile sonuçlanan saldırıdan sorumlu tutulanlar hakkında, Delta En-Nil Ceza Mahkemesi, şiddete karışma ve cinayet suçlarından 11 kişiye idam cezası verdi.

11 sanıktan 4'ü duruşmada yer alırken, 7 kişinin gıyabında yargılandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, mahkeme, idam kararı
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