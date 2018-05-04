  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Mısır, Suriye'ye asker göndermeyi tartışıyor

Mısır, Suriye'ye asker göndermeyi tartışıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün, Suriye'ye Arap askeri gücü gönderilmesi ihtimalinin bazı devletlerin yetkilileri arasında tartışıldığını söylediği belirtildi.

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Mısır, Suriyeye asker göndermeyi tartışıyor

Mısır Devlet Gazetesi el Ahram'ın haberinde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün, "Suriye konusunda, mevcut güçlerin yerini Arap güçlerin alması bir ihtimaldir" dediği belirtildi.

Gazeteye göre Şükrü şöyle konuştu:

"Bu öneri sadece medyada değil, devletlerin yetkilileri arasında da, bu fikirlerin Suriye'de istikrarın tesisine nasıl katkı yapabileceğinin düşünülmesi için tartışılıyor."

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını açıklamıştı.

Hemen ardından da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, daha büyük bir koalisyon kurulursa, Suriye’ye asker göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, sami şükrü, mısır
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