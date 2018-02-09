  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "güvenlik" gerekçesiyle çift yönlü olarak kapattığını duyurdu.

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Mısır Refah Sınır Kapısını kapattı

Gazze'deki Sınır İdaresi Basın sözcüsü Mutez Dellul yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı güvenlik gerekçesiyle kapattığını kendilerine ilettiğini belirtti.

Dellul, "Kuzey Sina'daki güvenlik durumlarından dolayı Refah Sınır Kapısı'nın çift taraflı olarak geçişlere kapatıldığı bize iletildi." dedi.

Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nı, çarşamba gününden itibaren çift yönlü olarak 3 günlüğüne açacağını duyurmuştu. Kapının bu akşama kadar açık tutulması bekleniyordu.

Kapının kapatılmasının ardından Gazze'den Mısır tarafına geçme hazırlığında olan çok sayıda kişi geri dönmek zorunda kaldı.

Hamas lideri Heniyye Mısır'a geçti

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, beraberindeki heyetle Filistin uzlaşısına dair konuları görüşmek üzere Refah Kapısı'ndan geçerek bu sabah Mısır'a gitti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır
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