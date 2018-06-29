Mısır Refah Sınır Kapısı'nı 3 günlüğüne kapattı

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, bugünden itibaren Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak üç günlüğüne kapatma kararı aldı.

Açıklamada, sınır kapısının 3 günün ardından yeniden açılacağı kaydedildi.

Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre Hamas, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

Kaynak: AA