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Mısır mahkemesi 15 sanığa müebbet hapis cezası verdi

Mısır'da muhaliflere yönelik devam eden yargılamalar kapsamında gıyabi yargılanan 15 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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Mısır mahkemesi 15 sanığa müebbet hapis cezası verdi

Mısır mahkemesinin, şiddete teşvik suçlamasıyla yargılanan 15 sanığa müebbet (25 yıl), 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şarkiyye ilindeki Ez-Zekazik Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "2 yıl önce bir polis merkezini basmaya çalışmak ve şiddete teşvik" suçlamasıyla gıyabi yargılanan 15 sanık müebbet, duruşmaya katılan 3 sanık ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan 18 kişinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Sanıkların avukatı Cude Azeb, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların çoğunun asılsız olduğunu vurguladı ve karara temyiz yolunun açık olduğu bilgisini paylaştı.

Sanıklar, başsavcılık tarafından Eylül 2015'te ceza mahkemesine sevk edilmişti. 

Etiketler: mısır, mısır mahkemesi
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