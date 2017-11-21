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Mısır kararından vazgeçti! Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır'ın, Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün daha açık tutma kararından geri adım atarak kapıyı kapattığı bildirildi.

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Mısır kararından vazgeçti! Refah Sınır Kapısını kapattı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınır Kapısı ile ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada, Mısır yönetimi sınırın 3 gün daha açık tutulması yönünde aldığı karardan vazgeçerek kapıyı "çift yönlü" olarak kapattığı bildirildi. 

Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı 18 Kasım'da 3 günlüğüne "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.

Filistin Sivil İşler Bakanlığı Enformasyon Müdürü Muhammed el-Mukadime, dün akşam yaptığı açıklamada, Mısır'ın sınır kapısını 3 gün daha açık tutma kararı aldığını belirtmişti.

Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, 1 Kasım itibarıyla tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır, gazze
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