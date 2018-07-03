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Mısır Devrim Konseyi'nden 'vergi ödemeyin' çağrısı

Mısır Devrim Konseyi, Mısır halkına "vergi ödememe ve devlet kurumlarıyla çalışmama" çağrısında bulundu.

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Mısır Devrim Konseyinden vergi ödemeyin çağrısı

Mısır Devrim Konseyi Başkanı Meha Azzam, Mısır'daki askeri darbenin 5. yılı sebebiyle İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, tüm Mısırlılara mümkün olduğunca vergi ödemekten kaçınma ve devlet kurumları ile çalışmama çağrısı yaptı.

Azzam, "Mısır'dan geri kalanları kurtarmak" için gerek Mısır'daki gerek yurt dışındaki Mısırlıları aktif olmaya davet etti.

Toplantıda konuşan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Medhad el-Haddad ise Mısır'daki siyasi hayatın tamamen bittiğini ve "tek parti rejiminden tek adam rejimine" geçildiğini söyledi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Mısır Devrim Konseyi, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeye karşı çalışmalar yürütüyor. Konsey bünyesinde aralarında eski bakan, milletvekili, hukukçu, aktivist ve İhvan'dan isimlerin de bulunduğu muhalifler yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mısır Devrim Konseyi, vergi, mısır
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