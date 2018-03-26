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Mısır, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Muhalif parti ve grupların tamamına yakınının boykot ettiği seçimde Sisi ile "göstermelik aday" olarak değerlendirilen Yarın Partisi Başkanı Musa yarışıyor.

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Mısır, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Mısır'da muhalefetin büyük ölçüde boykot ettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Mısır'ın tüm vilayetlerinde üç gün sürecek oy verme işlemi yerel saatle sabah 09.00'da başladı. Seçimde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa yarışıyor.

Milli Seçim Kurulu'nun verilerine göre, ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen var. Seçmenler, Mısır içinde 13 bin 687 sandıkta oy kullanıyor. 18 bin 678 yargı mensubunun denetlediği seçimlerde 103 bin memur görev yapıyor.

Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı gazeteci takip ediyor. Seçmenler, 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek.

Mısırlı seçmenler 26, 27 ve 28 Mart’ta üç gün boyunca sandık başına gidecek. Yönetim, katılımın fazla olması için seçmenleri sandık başına gitmeye teşvik ediyor.

Ancak Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) başta olmak üzere, ülkedeki muhalif parti ve grupların tamamına yakını seçimleri boykot ediyor.

"Göstermelik aday"

Muhalifler, Yarın Partisi Başkanı Musa'yı "yönetim tarafından seçilmiş göstermelik aday" olarak değerlendiriyor. Musa için Türk gölge oyunu karakterine atfen "Karagöz" diyenler de var.

Seçimi, Cumhurbaşkanı Sisi'nin ilk turda ve yüksek bir oranla kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yurt dışında yaşayan seçmenler 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde sandık başına gitmiş ancak katılım beklenenden az olmuştu.

Seçim sonuçlarının 2 Nisan’da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, mısır, Cumhurbaşkanlığı, sisi
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