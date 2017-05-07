Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt'te

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, bölgesel ve dış tehditlerle mücadelede Körfez ülkelerini desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e giden Sisi'nin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldiği, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

İki ülkeyi bir araya getiren ortak bir geçmişin olduğuna işaret eden Sisi, "Mısır'ın gerek Kuveyt gerekse diğer Körfez ülkelerindeki kardeşlerinin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Sisi, Körfez'in güvenliğinin, Mısır'ın güvenliği olduğunu ve bu ülkelere, bölgesel ve dış tehditlerle mücadelede destek verdiklerini ifade etti.

Kuveyt Emiri Sabah ta Mısır'ın Arap dünyası ve Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarını destekleyen bir tutum izlediğini savunarak, bu ülkenin Arap dünyasındaki merkezi rolünden övgüyle söz etti.