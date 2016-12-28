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Mısır, Akdeniz'de doğal gaz arayacak

Mısır ile İtalyan petrol ve gaz şirketi Eni arasında imzalanan anlaşmaya göre, 2017'nin ilk çeyreğinden itibaren Mısır'ın Akdeniz'deki karasularında doğal gaz arayacak.

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Mısır, Akdenizde doğal gaz arayacak

Mısır ile İtalya arasında, Mısır'ın karasularında doğal gaz arama anlaşması imzalandığı bildirildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, İtalyan petrol ve gaz şirketi Eni ile Mısır'ın Akdeniz'deki karasularında yer alan "Zuhr" doğalgaz yatağında arama faaliyetleri için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Molla, Ağustos 2015'te bulunan Akdeniz'deki en büyük doğalgaz yatağı Zuhr'da, yaklaşık 30 trilyon ayak küp (yaklaşık 2,7871 trilyon metreküp) doğalgaz rezervi olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Arama çalışmalarının 2017 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını aktaran Molla, doğal gazın yanı sıra petrol de bulunması durumunda bu bölgenin "asrın kuyusu" olacağına dikkati çekti.

Etiketler: mısır, Akdeniz, petrol, akdeniz petrol
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