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Mısır-ABD ortak askeri tatbikatı başladı

Mısır ordusunun 8 yıl aradan sonra ABD ile "Parlak Yıldız 2017" adlı ortak askeri tatbikatına başladığını ve 20 Eylül'e kadar tatbikatın devam edeceğini bildirildi.

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Mısır-ABD ortak askeri tatbikatı başladı

Mısır ordusunun 8 yıl aradan sonra ABD ile "Parlak Yıldız 2017 (Bright Star)" adlı ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın, ülkenin kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib askeri üssünde 20 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında uluslararası çerçevede stratejik konular ve terörle mücadeleyle alakalı fikir alışverişinde bulunulacak bir seminerin de düzenleneceği kaydedildi.

ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren her iki yılda bir yapılan askeri tatbikat, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, sonraki yıllarda da düzenlenmemişti.

Etiketler: mısır, Amerika Birleşik Devletleri, askeri tatbikat
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