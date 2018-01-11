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Buradasınız : » » Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı

Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı

Dünyanın en önemli denizcilik etkinliklerinden "Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuarı" başladı.

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Milyon dolarlık yatlar Chicagoda görücüye çıktı

Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'te yaklaşık 75 bin metrekarelik alana kurulan "Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuarı"nda 600'den fazla tekne ve 100'ü aşkın karavan sergileniyor.

Geniş gövdeleri ve iç donanımlarıyla adeta yazlık ev rahatlığı sunan milyon dolarlık yatları yakından inceleme imkanı bulan ziyaretçiler, lüks karavanlara da ilgi gösterdi. Fuarda ilgi gören diğer ürünler ise balıkçı tekneleri, kanolar ve jet skiler oldu.

Tekne simülatörleri ve ücretsiz çocuk aktivitelerinin de meraklılarına sunulduğu fuar kapsamında 200'den fazla tekne ve yelkencilik semineri verilecek.

Fuar 14 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Chicago, yat fuarı, Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuarı
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