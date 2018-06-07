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Milli Savunma Bakanı Canikli, İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Canikli, İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İngiltere ve Fransa Savunma Bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılan Bakan Canikli, çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

Canikli, aile fotoğrafı çekiminin ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: milli savunma bakanı nurettin canikli
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