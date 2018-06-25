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Milli füze SOM-B1 Azerbaycan Ordusu’nun geçit töreninde

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden ROKETSAN’ın ürettiği SOM-B1, Azerbaycan Ordusu’nun 100. yıldönümü kutlamaları sebebiyle düzenlenen geçit töreninde sergilendi.

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Milli füze SOM-B1 Azerbaycan Ordusunun geçit töreninde

Azerbaycan Hava Kuvvetleri (AAF) ROKETSAN’ın ürettiği SOM ailesine ait SOM-B1 füzesini envanterine kattı.

‘Azeri Defence’ dergisinin haberine göre, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin envanterine eklenen SOM-B1 füzesi, Azerbaycan Ordusu’nun 100. Yıldönümü törenlerinde ilk kez sergilendi.

Azerbaycan SOM füzesinin ilk yabancı kullanıcısı oldu.

Kara ve deniz hedefleri için tasarlanan SOM ailesine ait SOM-B1 füzesi, 230 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor ve 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Düşük görünürlüğe sahip füze, hedeflerini yüksek hassasiyetle imha edebiliyor.

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