Milli füze SOM-B1 Azerbaycan Ordusu’nun geçit töreninde

Azerbaycan Hava Kuvvetleri (AAF) ROKETSAN’ın ürettiği SOM ailesine ait SOM-B1 füzesini envanterine kattı.

‘Azeri Defence’ dergisinin haberine göre, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin envanterine eklenen SOM-B1 füzesi, Azerbaycan Ordusu’nun 100. Yıldönümü törenlerinde ilk kez sergilendi.

Azerbaycan SOM füzesinin ilk yabancı kullanıcısı oldu.

Kara ve deniz hedefleri için tasarlanan SOM ailesine ait SOM-B1 füzesi, 230 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor ve 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Düşük görünürlüğe sahip füze, hedeflerini yüksek hassasiyetle imha edebiliyor.