Milletvekilleri BM'de mülteci sorununu anlattı

Milletvekillerinden oluşan Türk heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dünyada en fazla mülteciye ev sahibi olan Türkiye ile yük paylaşımı yapılması çağrısında bulundu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ile CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde küresel göç konulu toplantılara katıldı.

Gizligider, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yoğun bir katılımla başlayan konferansta uluslararası topluma mülteciler konusunda dünyanın yükünü adeta Türkiye'nin çektiğini anlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin ağırladığı 3,5 milyonu aşkın mülteci ve göçmenin eğitimden sağlığa her alanda ihtiyaçlarının karşılandığını ve tekrar sosyal hayata kazandırıldığını belirten Gizligider, ''Burada şunu da anlatmaya çalıştık: 'Bizi yalnız bırakmayın çünkü eğer bizi yalnız bırakırsanız aslında kendinizi yalnız bırakırsınız' dedik Batı'ya özellikle. Çünkü düşünün ki eğer Türkiye bu ağır yükü taşımasa, adeta bir set görevi görmese bu akış nereye ve ne şekilde olacak." diye konuştu.

Gizligider, diğer taraftan işin ekonomik ve insani boyutunu da gündeme getirdiklerini aktardı.

"Türkiye gerçekten hem barışın hem bölgenin hem de dünyanın anahtar ülkesi oldu." diyen Gizligider, toplantıların ardından kendilerine ulaşan diğer ülkelerin milletvekillerine ayrıntılı bir şekilde hazırladıkları dosyaları sunduklarını dile getirdi.

Milletvekili Gizligider, Türkiye'deki mülteci kamplarının eğitim, sağlık ve diğer sosyal aktiviteleri de barındırdığını ve dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Doğu Guta'da yaşanan insani trajediyi de gündeme getirdik"

Uluslararası topluma "Artık dürüst olun." çağrısı yaptıklarını ve Aylan bebekleri anlattıklarını ifade eden Gizligider, "Bu Aylan bebekler her zaman Suriye'deki, Afrika'daki, Afganistan ya da Bangladeş'teki bebekler olmayacak, bir gün sizin de bebeğiniz olabilir dedik." ifadesini kullandı.

Birlikte çalışılmazsa krizlerin sona ermek yerine katlanarak büyüyeceğini ve mutlaka kendilerini de vuracağını anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Gizligider, bir ay sonra Cenevre'de 189 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Parlamentolararası Birlik Genel Kurulu'nda göç konusunun ele alınacağını ve bazı kararlar alınması için girişimlerde bulunacaklarını aktardı.

Gizligider, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok haklı ve güçlü olduğu bu konudaki uluslararası hem maddi hem manevi destek taleplerini tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Dünyanın yükünü Türkiye çekiyor ve bu kadar ağır bir yükü çekerken birçok ithama, birçok gereksiz, haksız isnada muhatap olması elbette hepimizin canını acıtıyor. Bu, büyük bir adaletsizlik ve haksızlık ama biz buna izin vermeyeceğiz. Milletvekilleri olarak bu misyonumuzu ifa edeceğiz."

Toplantılarda, Doğu Guta'da yaşanan insani trajediyi de gündeme getirdiklerine de işaret eden Gizligider, BM salonlarında barıştan ve göçten bahsedilirken son 48 saatte Doğu Guta'da bebeklerin, sivillerin katledildiğini vurguladı.

Vicdanların anlık sızladığını ancak eyleme geçme konusunda Türkiye ile birlikte harekete etme noktasında sorunlar olduğunu belirten Gizligider, "Biz onlara şu mesajı vermeye çalışıyoruz; bundan daha fazla kaçamazsınız. Kaçtığınız anda bir gün sizi de bulacak. Bunun başka bir yolu yok. Ortadoğu'da Filistin, Suriye, Irak meseleleri çözülmeden dünya nereye gidecek, nereye gidebilir ya da bu sıkışmışlığı daha ne kadar kaldıracak?" değerlendirmesinde bulundu.

Gizligider, medeniyetler çatışmasından artık ittifaka yönelmek gerektiğini söyledi.

"Hiçbiri taşın altına elini koymuyor"

AK Parti Çorum Milletvekili Kurt da ''Avrupa başta olmak üzere tüm dünya göçten muzdarip olan bir dünyadan bahsediyor ama hiçbiri taşın altına elini koymuyor." dedi.

Türkiye Suriyeliler için elinden geleni yaparken Avrupa'yı sadece bunun konuşmalarını yapmakla eleştiren Kurt, vaatlerini ne zaman tamamlayacaklarını, bunu bir söylemden öteye götürüp eylem haline getirip getirmeyeceklerini ve bir yol haritalarının olup olmadığını yüzlerine vurduklarını söyledi.

Suriyelilerin Türkiye'de geçirdikleri sürede mutlu olmalarını istediklerini kaydeden Kurt, "Belli bir eğitim almaları, kendilerinden ve dünyadan kopmamaları ve insanca yaşamaları için biz emek harcıyoruz, para harcıyoruz, daha fazlasını da harcayabilecek bir ülkeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA