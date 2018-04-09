Milletvekilleri Arakanlıların durumunu değerlendirdi

Milletvekilleri, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri ile birlikte Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etti.

Vekiller, sığınmacıların durumunun halen zor olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yardımlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, bölgede insanlığın öldüğünü, ancak Türkiye'nin çabalarını gördüklerini söyledi.

Milletvekili Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bölgeye ziyaretinin dünyanın dikkatini buraya çektiğini, ardından yardımların daha organize olduğunun görüldüğünü ifade etti.

"Suriye'den Türkiye'ye gelenlere yapılanlar aynıyla burada yapılmaya çalışılıyor. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, ülkemizin, hükümetimizin, 80 milyonun gücünü, kuvvetini burada gördük."

Erdoğan, durumun 6 ay önceye göre çok daha iyi olduğunun söylendiğini, ancak Bangladeş hükümetinin halen yardıma ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirtti.

Bölgedeki insanların çığlığının yeterince duyulmadığını söyleyen Erdoğan, Arakanlılara daha fazla yardım elinin uzanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Yavruları, çocukları, yetimleri, onların bakışlarını unutamayacağız. Bizlerde bıraktıkları izlere binaen çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Türk ekiplerinin güzel işler yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek mazlumlara sahip çıkıyor. Başka ülkelerin yapamadıklarını Türkiye yapıyor."

Erdoğan, partisinde insan hakları konusunda da sorumluluğu bulunduğunu, bu çerçevedeki gözlemlerini de Türkiye'de değerlendireceklerini aktardı.

"Başka sahip çıkan yok"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, ziyaret sırasında Türklerin büyük millet olduğunu ve dünyanın dört bir tarafında ihtiyacı olan kardeşlerinin yanında bulunduğunu gördüklerini belirtti.

Doğan, dünyanın göç etmesine, kan ağlamasına göz yumduğu bu insanlara Türkiye'den başka sahip çıkan olmadığını ifade etti.

"İnsanların karnı açtı, üstlerine giyecek çok şey yoktu ama bizi görünce çok mutlu oldular. Bu da bize güvenlerinin göstergesiydi. Bütün dünya bizden medet umuyor. Bunun unutulmaması gerekiyor. Sağlık ekibiyle gidince bazı eksikleri gördük. Kendi mesleğim olan ağız ve diş sağlığı konusunda ciddi ihtiyaç olduğunu gördüm. Ağız diş sağlığıyla ilgili sahra hastanesine cihazların ve hizmet ekibinin temini için destek olacağız inşallah. Türkiye olarak nerede mazlum varsa onların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Başbakanlığımıza teşekkür ediyorum."

"Yardımların ulaşmasında Türkiye önde"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, gördükleri karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, savaşların, göçlerin durdurulması gerektiğini söyledi.

"Keşke bunların olmasına engel olabilseydik. Savaşların, göçlerin durdurulması gerekiyor. Bence dünyanın en büyük sorunu göç. Bu sorunda dünyanın en mağdur ülkelerinden biri Bangladeş, biri de biziz. Ben burada Türk devletinin, Türk milletinin büyüklüğünü, Türkiye'nin büyük bir lideri olduğunu da bir kez daha gördüm."

Açıkgöz, yardımların koordinasyonu ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması bakımından Türkiye'nin önde olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

"Bangladeş ve diğer ülkelerin Türkiye'nin öncülüğünde koordinasyon yapması gerekiyor. Çünkü bu işi gerçekten iyi yapabiliyoruz, daha çok insana ulaşabiliyoruz, iyi organize oluyoruz. Büyük bir devletiz, büyük milletiz, çok büyük bir liderimiz var."

"Türkiye'nin orada olması büyük gurur"

AK Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Arakanlı Müslümanların durumunun içler acısı olduğunu söyledi.

Türk milletinin 6 bin kilometre uzakta, 1 milyon 100 bin kişinin zor şartlardaki durumuna müdahalesinin büyük gurur olduğunu kaydeden Tamer, "Osmanlı'dan gelen misyonumuzu devam ettiriyoruz. Gelişmiş ülkeler ise seyrediyorlar. Bu insanların acılarına kulak vermek, yaralarını sarmak lazım" dedi.

Tamer, AFAD, Türk Kızılayı ve TİKA'nın bölgede kuvvetle çalıştığını belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Başbakanımız Binali Yıldırım'ı, Türkiye Cumhuriyeti'ni gönülden kutluyoruz. Onların neferi olarak dünyada ezilen insanların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Mazlum coğrafyalarda Türkiye'nin olması bizi memnun ediyor"

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise Arakanlı Müslümanların zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Türkoğlu, dünyanın neresinde bir feryat varsa, Türkiye'nin bütün kurumlarıyla elini oraya uzattığını, insanların yardımına koştuğunu kaydetti.

"Bizlere kadar seslerini duyurabilen mazlum coğrafyalarda Türkiye'nin olması bizi memnun ediyor. İnşallah bu da bizim bereketimizdir."

Yapılması gereken daha fazla şey bulunduğunu gözlemlediklerini aktaran Türkoğlu, birkaç ay sonra muson yağmurlarının başlayacağını, insanların zorlanacağını hatırlattı. Türkoğlu, eylem planı yapılıp, yerinden yurdundan olmuş insanların hayat standardının biraz daha yükselmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni etti.

Kaynak: AA