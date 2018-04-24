Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı için ilk onayını aldı

Mike Pompeo, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun 11 Cumhuriyetçi üyesinin evet oyuyla, Dışişleri Bakanlığı için ilk onayını aldı. Pompeo'ya 9 Demokrat hayır oyu verdi.

Daha önce komisyonun tüm Demokrat üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi senatör Rand Paul da, Pompeo'nun bakanlığına karşı çıkıyordu.

Pompeo'nun bu göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor. Senato Genel Kurulu'ndaki oylamanın tarihi belli değil.

15 ay boyunca CIA Direktörü olarak Başkan Donald Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan Mike Pompeo, Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması halinde, Cuma günü yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı olarak katılabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı için aday göstermişti.

Mart ayında gizlice Kuzey Kore'ye giden Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında en erken Haziran ayı başında yapılması beklenen görüşmenin hazırlıklarını tamamlamıştı.

Kaynak: Reuters