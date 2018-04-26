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Buradasınız : » » Mike Pompeo, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu

Mike Pompeo, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

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Mike Pompeo, ABDnin yeni Dışişleri Bakanı oldu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndan sonra Senato'dan da Mike Pompeo'ya onay çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği eski CIA Direktörü Pompeo artık ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı.

Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı için ilk onayını aldı

Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oyla onaylandı. Pompeo'nun oylamanın ardından yapılacak yemin töreni sonrası görevi devralması bekleniyor.

15 aydır CIA başkanı olan Pompeo, Trump'a en yakını isimlerinden biri olarak biliniyor.

Ocak 2017'de Trump, CIA'nın başına getirilen Pompeo'yu son atamayla Dışişleri Bakanı olması için aday gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Rex Tillerson döneminde daha "pasif" bir rol oynadığı eleştirilerine karşı, Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına yeni bir soluk katması bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongre'de İstihbarat Komitesi üyeliği yaptı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mike pompeo, CIA, abd
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