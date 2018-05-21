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Midesinde 106 kokain kapsül taşıyan kadın yakalandı

Uyuşturucu kaçırmaya çalışan Brezilyalı kadın, midesinde 106 kokain kapsülüyle Hindistan'da yakalandı.

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Midesinde 106 kokain kapsül taşıyan kadın yakalandı

14 Mayıs'ta Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda ihbar üzerine yakalanan 25 yaşındaki kadının midesinde kokain dolu 106 kapsül olduğu tespit edildi.

Kadının midesindeki kapsüller, Safdarjung Hastanesi'nde 20 Mayıs'a kadar süren laksatif tedaviyle boşaltıldı.

Narkotik polis: Bir kişiden çıkarılan en yüksek kapsül sayısı

Narkotik polisi, bunun bir kişiden çıkarılan en yüksek kapsül sayısı olduğunu açıklarken, 930 gram ağırlığındaki kapsülleri Sao Paulo'da yuttuğu sanılan kadına, uyuşturucuyu Yeni Delhi'de bir Nijeryalıya teslim etmesi talimatının verildiği kaydedildi.

Polis, kapsülleri teslim alması planlanan Nijeryalıyı arıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kokain, hindistan, Brezilya, uyuşturucu
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