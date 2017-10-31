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Buradasınız : » » Mide şikayetiyle gitti, bağırsaklarından 639 çivi çıktı

Mide şikayetiyle gitti, bağırsaklarından 639 çivi çıktı

Hindistan'da psikolojik sorunları olan hastanın bağırsaklarından çoğunluğu 5 santimetreden büyük yüzlerce çivi çıkarıldı.

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Mide şikayetiyle gitti, bağırsaklarından 639 çivi çıktı

Hint basınına göre, Gobargdanga bölgesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesine gitti.

Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, "Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış.’" dedi.

Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti. 

Etiketler: hindistan, çivi
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