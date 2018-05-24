Michael Jackson'ın 45 derecelik duruşunun sırrı çözüldü

Pop efsanesi Michael Jackson'ın 30 yıl önce Smooth Criminal şarkısı eşliğinde dans ederken düşmeden 45 derece öne eğilmesinin sırrı çözüldü.

Hint nörocerrahların bir buçuk yıl süren çalışmasının sonuçları "Journal of Neurosurgery" dergisinin internet sitesinde yayınlandı.

Hindistan'daki Tıbbi Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde (PGIMER) görevli 3 nörocerrah tarafından yürütülen araştırma, hareketin, pop yıldızının sahneye mıhlanmış bir pozisyonda kalmasını destekleyen özel tasarım ayakkabı ile Jackson'ın güçlü tendonlarının birleşimi olduğunu gösterdi.

Nishant S. Yagnick, Manjul Tripathi ve Sandeep Mohindra'nın "Michael Jackson, Omurga Biyomekanikleri Anlayışımıza Nasıl Meydan Okudu?" başlıklı çalışmasında, en güçlü ve eğitimli dansçıların bile dik duruşla maksimum 25 ila 30 derece öne eğilebileceğine dikkat çekildi.

Araştırmada, Jackson'ın ayakkabısının topuğundaki üçgen şeklinde boşluğa, doğru zamanda sahneye çıkan çivi benzeri bir malzemenin yerleşiyor olabileceği, bunun şarkıcının limitleri zorlayarak öne eğilmesi için fazladan güç kazanmasını sağlayabileceği belirtildi.

Nörocerrahlar, ayakkabıya rağmen bu hareketin "çok güçlü spinal müsküler ve alt ekstremite itişim kasları" olmadan başarılamayacağının altını çizdi.

Kaynak: AA