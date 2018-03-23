Meydanki Barajı 6 yıl sonra Azez'e su sağlayacak

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Suriye'nin Afrin bölgesinde hayat normale dönüyor.

Türkiye'nin hassasiyetleri sayesinde sorunların bir bir çözülmeye başladığı yerleşim yerlerinde, savaş ve terör mağduru siviller, yaşadıkları acı dolu günlerin izlerini silmeye çalışıyor.

Bölgenin önemli su kaynaklarından Meydanki Barajı da, harekat kapsamında teröristlerden temizlenen yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İlk kez su verilecek

Barajın ele geçirilmesiyle, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'i işgal ettiği tarihten bu yana Azez'e ilk kez su verilmesi bekleniyor.

Örgütün kontrolündeyken sadece Afrin'e su sağlayan barajın, bundan böyle birçok yerleşim yerinin su sorununu çözmesi öngörülüyor.

Azez halkı temiz suya kavuşuyor

Türkiye'nin desteğiyle yürütülen çalışmalarla arızası giderilen barajdan, daha önce olduğu gibi çevredeki yerleşim yerlerine belli periyodlarla yeniden su verilmeye başlandı.

Hatların tamamen elden geçirilmesiyle, kısa sürede bölgeye temiz ve kesintisiz su verilmesi planlanıyor.

YPG/PKK'nın zulmünden kurtuldular

Baraja yakın Matinli köyünde yaşayan ve teröristlerin gitmesiyle evine dönen Kürt kökenli Suriyeliler'den Mustafa Muhammed, örgütün bölge insanına büyük zulüm yaşattığını söyledi.

Teröristler herkesi zorla silah altına almaya çalıştı ve onların yüzünden, çok sayıda genç bir hiç uğruna yaşamını yitirdi.

"YPG/PKK Azez'e giden suyu kestİ"

Muhammed, Meydanki Barajı'nın, 2012 yılından önce birçok yere içme suyu ulaştırdığını şu sözlerle anlattı:

"Afrin ve Azez'in içme suyu Meydanki Barajı'ndan sağlanıyordu. Ayrıca bazı yerlerin tarımsal sulaması da buradan elde ediliyordu. Terör örgütü YPG/PKK burayı ele geçirdikten sonra Azez'e giden suyu kesti, sadece kendi elindeki Afrin'e su bıraktı. Yaklaşık 6 yıl Azez'e su verilmedi. Burada su arındırıldıktan sonra yerleşim yerlerine gönderiliyor. Ama Azezli kardeşlerimiz bundan yararlanamıyordu. İnşallah bundan sonra Azezliler de Afrinliler de bu temiz sudan içerler."

"Allah'a şükür Türkiye ve ÖSO burayı özgürleştirdi"

"Burada Kürt, Türk, Arap hepimiz kardeşiz aramızda hiçbir problem yok" diyen Muhammed, "Allah'a şükür Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu, burayı özgürleştirdi ve her şey inşallah daha güzel olacak. Evlerimize dönüyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah bu mayınlar da temizlenir ve huzur içinde yaşarız" dedi.

Azezli Sattuf Cerruh ise Fırat Kalkanı'ndan sonra bölgeye çok sayıda insanın göç ettiğini ve bu nedenle ilçede yoğunluk yaşandığını anlattı.

"Teröristler bize gelen vanaları bozdu"

Cerruh, bölgede bulunan su kuyularının, zaman zaman ihtiyaca cevap vermediğini de sözlerine ekledi.

Cerruh, "Savaştan önce suyumuz Meydanki Barajı'ndan geliyordu ancak YPG/PKK buraya geldikten sonra bize gelen vanaları bozdu. Uzun yıllar kuyulardan su temin etmeye çalıştık ama bu çok sağlıklı değil. İnşallah bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle yine eskisi gibi barajdan temiz su alabiliriz. Sabırsızlıkla bu suyu bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA