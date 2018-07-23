Mesut Özil'in istifası Alman ve İngiliz basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın ve Almanya'nın 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil'in istifası, Alman medyasını ikiye böldü.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. "Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak" başlığını kullanan Bild gazetesi, Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını aktardı.

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini vurguladığını belirtti.

Spigel‚ "Özil, Alman Milli Takımı’nı bıraktı" başlığını atarken, futbolcuya ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını yazdı.



Augsburger Allgemeine gazetesi, suçun Mesut Özil’de olduğunu savunarak, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını aktardı.

Erdogan nicht zu treffen, hätte bedeutet, seine türkischen Wurzeln nicht zu respektieren, schreibt er. Unabhängig davon, wer Präsident sei. https://t.co/5eSTKbUVSg — AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) 22 Temmuz 2018

Stern internet sitesi, Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.

Waz gazetesi ise, "Özil suskunluğunu bozdu" başlığıyla tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

Özil'in "Kazandığımızda Alman kaybettiğimizde göçmen oldum" açıklaması, İngiliz medyasında da deprem etkisi yarattı.

Guardian spor sayfalarında haberi, "İstanmeyen Özil, Almanya'ya sırtını döndü" başlığıyla duyurdu. Haberde, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu'nu, "ırk ayrımcılığı yapmakla" suçladığı belirtildi.

Times gazetesi ise haberi, "Özil, Almanya Futbol Federasyonu'nun 'ırkçılığı ve saygısızlığı' yüzünden milli takım kariyerine nokta koydu" başlığıyla verdi. Haberde, Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan bazı bölümler yer aldı.

Daily Telegraph, Mesut Özil ile ilgili haberinin başlığında, yıldız futbolcunun şu cümlesine yer verdi:

"Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için pişman değilim."

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası, Almanya'da Mesut Özil'in milli takıma sadakatinin sorgulandığı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası yıldız futbolcuya "kin hissinin" arttığı belirtildi.

Kaynak: DW, BBC, DHA