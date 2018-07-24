Mesut Özil'in eleştirdiği Alman Futbol Federasyonu Başkanı'na istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın ve Almanya'nın 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı’ndan ayrılma kararının yankıları sürüyor.

Federasyonu Başkanı Grindel'e istifa baskısı

Özil'in federasyonun ırkçılık yaptığını açıklaması ve "Grindel ve onu destekleyenler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözleriyle doğrudan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Rheinhard Grindel'i eleştirmesi sonrası Grindel üzerindeki istifa baskısı arttı.

Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Grindel’in başında olduğu bir milli takımın nasıl yeni bir başlangıç yapabileceğini bilmediğini" söyledi. Özdemir, "Grindel, özeleştiri yaparak bu göreve uygun olup olmadığını kendisine sormalı" dedi.

Özdemir, Alman Futbol Federasyonu'nun Özil’in Erdoğan ile fotoğraflarının yayınlandığı dönem, hemen doğrudan devreye girip, durumu çözmesi gerektiğini ifade etti.

Müslümanlar Merkez Konseyi'nden Özil'e destek

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de, Özil'in "ırkçılık" iddialarına destek vererek, Özil'in yanında yer alan bir tutum sergiledi. Mazyek, Özil'e dair, "Şu anda ona karşı saygısızlık, yargılama ve ırkçılığa dair konuşulanların bir benzeri yok, korkunç" diye konuştu.

Alman Haber Ajansı dpa’ya konuşan Mazyek, sadece Mesut Özil'in eleştirildiğini ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı’nın bu tartışmanın dışında bırakıldığını savundu.

Mazyek bir kez daha Fedarasyon Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesini talep etti. Mazyek, "Her kim ki, uzun bir kariyere sahip bir takım ve kişiler olarak Dünya Kupası’ndaki başarısızlıktan 'Özil sorumlu' tartışması başlatıyorsa, o Alman Futbol Federasyonu’nun başında bulunma hakkını kaybetmiştir" diye konuştu.

Löw'ün ayrılık kararından haberi yoktu

Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün danışmanı Harus Arslan, Löw'ün Özil’in takımdan ayrılacağına yönelik önceden bilgi sahibi olmadığı belirtti.

Bild gazetesi, Özil’in danışmanı Erkut Söğüt'ün sadece Özil’in pazar günü bir açıklama yapacağı yönünde federasyona bilgi verdiğini bildirdi. Löw’ün şu anda İtalya'da tatilde olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: Deutsche Welle