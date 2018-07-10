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Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakacağı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil'in milli takımı bırakacağı öne sürüldü.

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Mesut Özilin Almanya Milli Takımını bırakacağı iddia edildi

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak hayal kırıklığı yaratan son şampiyon Almanya'da Mesut Özil depremi yaşanıyor. Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki almış, yıldız futbolculara linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı.

Mesut Özil'in babası da geçtiğimiz günlerde Bild'e verdiği röportajda 'Ben olsam milli takımı bırakırdım' ifadesini kullanmıştı.

Federasyon Başkanı'ndan "Açıklama yap" baskısı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de "Mesut Özil şimdiye kadar açıklama yapmayarak birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden Mesut'un kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten Mesut'un açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum" ifadeleriyle Mesut Özil'e açıklama yapması yönünde baskı uygulamıştı.  

Kaynak: TRT Spor, Sky Deutschland

Etiketler: Mesut Özil, Almanya Milli Takımı
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