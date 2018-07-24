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Mesut Özil'e gurbetçilerden büyük destek

Uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden Almanya Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e, Almanya'da yaşayan Türkler destek verdi.

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Almanya milli formasıyla 92 milli maça çıkan, 40 gol pası ve 23 gol atan, önce dünya üçüncülüğü yaşayan, ardından da 2014 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılığa tepki için bıraktı. Özil'e Almanya'daki gurbetçilerden büyük destek geldi.

Köln'de yaşayan Türkler, ülkede her alanda gizli ya da açık ırkçılığın yaşandığına dikkat çekerek, Mesut Özil'in açıklamalarına destek verdi.

Özil'in bırakma kararını onaylayan Türkler, kaybedenin Alman futbolu olacağını düşünüyor. 

Özil’in Almanya'da gündeme oturan milli takımdan ayrılma kararı ülkedeki çok sayıdaki futbolseveri üzerken, birçok ünlü isim de Özil'e destek veriyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: milli takım, Mesut Özil, gurbetçi, almanya
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