Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de fotoğraf yasağı

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi içinde ve bu ibadethanelerde açık ve kapalı alanlarda fotoğraf ve video çekimine yasak getirildi.

Fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların ibadet yapan cemaati rahatsız ettiğini belirtilen yönetim,

Yasağın kutsal mekanları koruma amacıyla alındığı söyledi.

İbadetlerin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi için yürürlüğe koyulduğu söylenen yasağa aykırı davranılması durumunda ise fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı ve yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA