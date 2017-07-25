Mescid-i Aksa'ya giriş için İslami Vakıflar Dairesi'nin raporu bekleniyor

Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki metal arama dedektörlerinin kaldırılmasının ardından toplanan Kudüslü alimler, Harem-i Şerif'e girip girmeme konusundaki kararını açıklaması için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'nden rapor istedi.

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den oluşan Kudüslü alimler, Mescid-i Aksa'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüslü alimler, saldırılar sonucu Mübarek Mescid-i Aksa'ya verilen zararların tespit edilmesi ve giderilmesi için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne, Harem-i Şerif'in iç ve dış kısmıyla ilgili bir ön rapor hazırlama görevi verdi." ifadeleri kullanıldı.

İslami Vakıflar Dairesi'nden gelecek rapor doğrultusunda Kudüslü alimlerin, Harem-i Şerif'e girip girmeme konusunda bir karar vereceği aktarılan açıklamada, "Kudüslü alimler olarak, işgalci makamların 14 Temmuz'dan bu yana yaptığı tüm icraatları reddediyoruz. Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının bütün Müslümanlara özgürce açılması gerekiyor." denildi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, Kudüs'te gerçekleştirilen toplantının ardından AA muhabirine, "Kudüslü alimler olarak bizlerin tutumu, İslami Vakıflar Dairesi'nden gelecek raporu görmeden önce Mescid-i Aksa'ya girmemektir. Raporun bu gece çıkması bekleniyor." dedi.