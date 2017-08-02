Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi sayısı artıyor

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı son on ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan ve Mescid-i Aksa yıkılarak yerine Yahudilere ait tapınak inşa edilmesini talep eden radikal Yeraeh Örgütü'nün verilerine dayandırılan haberde, İbrani takviminin yıl başı olan geçen ekim ayından bu yana en az 17 bin fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İbrani takvimine göre, geçen yıl 14 bin 908 Yahudi Aksa'ya baskın düzenlemişti. Bu yıl ise yılın bitmesine 6 hafta kala bu sayı şimdiden 17 bine ulaştı.

Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılış yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla dün Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller artmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs dün bin 79 fanatik Yahudi'nin polis eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediğini söylemişti. Bu fanatik gruplar, Mescid-i Aksa'nın yıkılarak bunun yerine burada daha önce var olduğuna inandıkları Süleyman Mabedi'nin yapılmasını istiyor.