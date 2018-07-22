Yahudi takvimine göre sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü sayılan Tişa BeAv günü dolayısıyla sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı bini geçti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, sabah ve öğleden sonra bin 336 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenlediğini belirtti.

Tepki gösteren 6 Filistinli gözaltına alındı

Mescid-i Aksa'nın kapılarında Müslümanlar ile fanatik Yahudiler arasında bir dizi arbedenin yaşandığını belirten Dibs, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösteren 6 Filistinlinin gözaltına alındığını söyledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, yüzlerce fanatik Yahudi'nin gruplar halinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlularına girdiği belirtilmişti.

Açıklamada, aralarında iktidardaki Likud partisi üyesi aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de bulunduğu Yahudilerin, bir müddet Mescid-i Aksa'nın Kattanin kapısında ayin düzenlediği ifade edilmişti.

Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve Tişa BeAv adını verdikleri matem günü dolayısıyla fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların yanı sıra Mescid-i Aksa'nın kapılarında da çeşit çeşit dini ayinler düzenlediği gözlendi.

Baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında "ciddi artış"

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekti.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı toplamda 22 bin 256 iken, bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı belirtildi.

Raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Son günlerde yapılan baskınlarla birlikte Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısı, geçen yılki rakamı aşarak 23 bini geçmiş durumda.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıylakazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA