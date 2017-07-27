Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı

İsrail'in kısıtlamaları kaldırmasının ardından, Filistinli Müslümanlar 2 hafta aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi.

Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti. Ancak ikindi namazının kılınmasının ardından ortalık savaş alanına döndü.

İsrail birlikleri 2 kapıda namaz kılan Filistinlilerin arasına girdi, plastik mermilerle ateş açtı.

Filistinlilerin üzerine gaz bombaları da atılıyor. İlk belirlemelere göre 46 kişi yaralandı.

Mescid'i Aksa'nın 2 kapısı kapatıldı

İsrail birlikleri, Mescid-i Aksa'nın 2 kapısını giriş çıkışlara kapattı.

Çatışmanın, İsrail güçlerinin Filistin bayrağını indirmesi üzerine çıktığı sanılıyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın gidişine demir parmaklıklar ve metal dedektörler koyma kararı Müslümanların tepkisine yol açmıştı.

İsrail, son metal dedektörlerle demir parmaklıkları, uluslararası baskılar karşısında kaldırmak zorunda kalmıştı.