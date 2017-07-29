Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı, binlerce kişi namaz kıldı

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişlerde uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasının ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bekleyen Filistinliler, akşam ve yatsı namazını Aksa'da kıldı.

İsrail'in cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği 50 yaş sınırını kaldırmasının ardından, binlerce kişi Aksa'ya akın etti. Aksa'ya giren Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu, avluda secde ederek toprağı öptü. Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, tekbir getirerek gruplar halinde slogan attı.

Güneş batmaya başladığında, sayıları binlere ulaşan kalabalık, ezanın okunmasının ardından akşam namazını kıldı. Namazın ardından gençler ve çocuklar, tatlı ve şekerleme dağıttı.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bir çok bölgesinden de havai fişeklerin atıldığı görüldü. Öte yandan, Kudüs çevresinde Filistinli şoförler, korna çalarak Mescid-i Aksa'nın açılması kutlamalarına eşlik etti.

Kudüs çevresinde kutlama yapanların yanına giden Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni'nin omuzlarda taşındığı görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İsrail yönetimi, iki hafta aradan sonra dün Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmiş ve dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Mescid-i Aksa'ya girişleri cuma namazında 50 yaş ile sınırlayan İsrail yönetim, işgal altındaki Doğu Kudüs'e çıkan bir çok yolda kontrol noktaları oluşturarak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemişti.