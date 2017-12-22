Mescid-i Aksa’nın girişinde arbede: İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı

Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasının ardından Filistin'de ilk Cuma namazı sonrası Trump yönetimi ve İsrail'i protesto etmek isteyen Filistinliler sokaklara çıktı.

Gazze sınırında yüzlerce Filistinli genç, Cebaliye beldesinde toplandı. İsrail güvenlik güçleri göstericilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 247'si yaralandı.

Şehit olan Filistinlilerin isimlerinin Zekeriya el-Kefarine (24) ve Muhammed Nebii Muhaysin (30) olduğunu kaydeden Kudra, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalelerinde 105 Filistinlinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.

Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin müdahalesi sert oldu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki müdahalelerinde 5’i gerçek, 27’si plastik mermiyle, 4’ü darp edilerek yaralanan 36 Filistinliye sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Kudüs'teki Mescid'i Aksa'da namazını kılan binlerce kişi de gösteri düzenledi. Orantısız güç kullanmayı burada da sürdüren İsrail güçleri, göstericileri yaka paça gözaltına aldı.

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı

Akşam namazından sonra Türk Bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup Türk vatandaşının Mescid-i Aksa’ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’e girmeleri engellendi.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk Bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa’ya giremeyeceklerini söylediği belirtildi.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları belirtildi.

3 Türk vatandaşı bugün mahkemeye çıkarılacak

Bu arada, Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı ile birlikte daha önce hakkında gözaltı işlemi uygulanan başka bir Türk vatandaşının da bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı, "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha önce gözaltına alındığı öğrenilen Adem Koç da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlanıyor.

Doğu Kudüs'te dün yaşanan olaylarda gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının polisteki sorguları devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacaklar.

Belçika vatandaşlıkları da bulunan Kızılırmak ile Kargılı'nın durumunu İsrail'deki Türk resmi misyonlarının yanı sıra Belçika'nın Kudüs'teki başkonsolosluğu da takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber/AA