İsrail'in hukuksuz uygulamalarından geri adım atmasının ardından Mescid-i Aksa'daki durum "normale" döndü.

Direnişleriyle İsrail'e geri adım attırarak kapılardaki dedektör ve kameraların kaldırılmasını sağlayan on binlerce Filistinli Müslüman Mescid-i Aksa'da cuma namazını sorunsuz bir şekilde kıldı.

Olayların başladığı tarih olan 14 Temmuz öncesinde olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açık olduğu ve giriş çıkışlara herhangi bir kısıtlama getirilmediği görüldü.

Namazın ardından konuşan Filistinliler, Harem-i Şerif'teki durumun normale dönmesinden memnuniyet duyduklarını ancak İsrail'in ihlalleri karşısında da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ikamet eden Muhammed Abdullatif, "Elhamdulillah Aksa'daki durum normale döndü. Bununla birlikte İsrail polisi Aksa'nın kapılarında beklemeye ve güvenlik önlemi adı altındaki uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Direniş geri adım attırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim şehri yakınlarındaki Zatara köyünde yaşayan, İsrail makamlarından izin alarak Kudüs'e gelebilen Ali Bacali ise olayların durulmasının ardından Aksa'da ilk kez cuma namazı kılma şansı bulabildiğini belirtti.

Filistinli Bacali, Kudüs halkının direnişinin İsrail'e geri adım attırarak durumun normale dönmesini sağladığını vurguladı.

Kudüs'ün Şafat Mahallesi'nde ikamet eden Ala Ebu Asab da son olayların ardından Mescid-i Aksa'ya daha fazla sayıda insanın gelmeye başladığına dikkati çekti.

"Aksa'yı korumak için sürekli gayret gerekiyor"

Harem-i Şerif'teki durumun 14 Temmuz öncesine döndüğünü ancak İsrail polisinin cemaate karşı "güvenlik önlemleri" adı altındaki ihlallerinin gözle görülür bir şekilde arttığını vurgulayan Kudüslü kadın Abir Zayid de şunları söyledi:

"Son olaylardan sonra polis korumasında Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı arttı. Mescid-i Aksa'yı fanatik Yahudi ve İsrail güçlerinin ihlallerinden koruyabilmek için sürekli çaba ve gayret sarf etmemiz gerekiyor."

Mescid-i Aksa'da üç haftanın ardından "sorunsuz" ilk cuma namazı 4 Ağustos'ta kılındı.