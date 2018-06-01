Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuması

Filistinliler sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 270 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

Hutbede ABD’nin İslam dünyası üzerindeki planlarına dikkat çekildi

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, İslam dünyasının buhranlarla kavrulduğunu vurgulayarak, ABD’nin “yaratıcı kaos” ile İslam dünyasındaki sorunların sürmesini sağladığını kaydetti.

Şeyh Sabri, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile İsrail’in Filistin üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için uğraştığına ve İslam dünyasındaki mezhepsel ve etnik farklılıkları çatışma aracına dönüştürdüğüne dikkati çekerek birlik çağrısı yaptı.

Namazın ardından izdiham yaşandı

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Filistin Kızılayının görevlendirdiği bazı gönüllü Filistinliler, kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

Abluka ve Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Kaynak: AA