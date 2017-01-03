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Mescid-i Aksa'da iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, geçen iki yıl içerisinde Batılı ülkelerden 97 kişinin Mescid-i Aksa'da İslamiyetle tanıştığını belirtti.

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Mescid-i Aksada iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Batı ülkesinden Mescid-i Aksa ziyareti için Kudüs'e gelen turistlerden 2015-2016 yıllarında 97 kişinin Müslüman olduğunu kaydetti.

Müslüman olanların çoğunun ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Finlandiya vatandaşlarından oluştuğuna dikkati çeken Şeyh Sabri, "İslam, adalet ve hoşgörü dini olduğu gibi bütün semavi dinleri kapsar. Müslümanlar da istisnasız bir şekilde bütün peygamberlere inanırlar. Müslüman olanlar kendi iradeleriyle İslamı tercih ediyor. Çünkü Hazreti Allah, 'Dinde zorlama yoktur' buyuruyor." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, açıklamasının sonunda da Kudüs Yüksek İslami Heyeti merkezinde, Müslüman olmak isteyenlere yardımcı olduklarını vurguladı.

Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. AA

Etiketler: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri
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