Mescid-i Aksa'da gerginlik sürüyor

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında bu sabah Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana onlarca Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Meğaribe Kapısı'ndan avluya girdiğini söyledi.

İsrail yönetimi, 2003 yılından bugüne İsrailli yerleşimci grupların Mescid-i Aksa ihlallerine Harem-i Şerif idaresinin ve Filistinlilerin itirazlarına rağmen göz yumuyor.

Son iki haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş ancak, İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmamıştı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açılmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ederek, Aslanlı (Esbat) Kapı dışındaki tüm kapıları kapatmıştı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralanmıştı.