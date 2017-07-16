Mescid-i Aksa yarın açılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa’da cuma günü yaşanan olayların ardından, İsrail polisi tarafından kapalı tutulan Harem-i Şerif’in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağını açıkladı.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmesinde, Harem-i Şerif’in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı.” ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın kapılarına x-ray cihazlarının yerleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “Aynı zamanda Harem-i Şerif’in kapılarına x-ray cihazları ile Harem’in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha sonra farklı güvenlik önlemlerinin de alınacağına dikkat çekildi.