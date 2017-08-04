Mescid-i Aksa ilk sorunsuz cumasını yaşıyor

Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim Muhammed Ali, hutbesinde, "Buradan bir kez daha Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu yineliyor ve bu kutsal mekânın işlerinin Müslümanların olan Kudüs İslami Vakıf İdaresi’ne ait olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

İsrail'in geçen hafta cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş sınırı getirmesine tepki gösteren Şeyh Ali, "Mescid-i Aksa ibadet alanıdır, işgal gücünün buraya girişe yaş sınırlaması getirmesini kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyh Ali, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı İslam ülkelerinin birliğinin önemine vurgu yaparak, vahdet çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kudüs İslami Vakıf İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in geri adım atmasının ardından Mescid-i Aksa'da "sorunsuz" kılınan cuma namazına 25 bin Müslüman'ın iştirak ettiği belirtildi.

İsrail, 14 Temmuz’da yaşanan olayların ardından Mescid-i Aksa'yı iki gün ibadete kapatmış, Filistinlilerin iki hafta süren tepkilerinin ardından Harem-i Şerif'i ibadete açmış ancak yaş sınırı getirmişti.

Üç haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden itibaren Aksa'nın kapılarında toplanıp namazlarını burada eda ederken sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kaldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırıldı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi. Başta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açtı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girdi.

Müslümanlar, ertesi gün cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmayı planlarken, İsrail polisi bu kez bir günlüğüne 50 yaşın altındaki erkeklerin Aksa'ya girişine yasak koydu.

İsrail'in 50 yaş sınırı getirmesinin ardından binlerce Filistinli Müslüman, cuma namazını Harem-i Şerif’in çevresindeki eski şehre çıkan cadde ve sokaklarda kıldı.