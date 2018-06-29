Mescid-i Aksa hatibinden "Yüzyılın anlaşması" uyarısı

Bugün Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail’in desteklediği ve ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı "Yüzyılın anlaşması" planının bir komplo olduğu vurgusu yapıldı.

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde, İslam dünyasında yaşanan parçalanmışlığa dikkati çekerek, İsrail’in bu ortamda Kudüs üzerindeki egemenliğini pekiştirdiği vurgusu yaptı.

"Bazı Arap ülkeleri 'emparyalist ülkelerin' projelerine destek veriyor"

Şeyh Sabri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununu çözmek üzere projelendirdiği “Yüzyılın Anlaşması” planının bir komplo olduğunu belirterek, “Büyük ülkeler, bu emperyalist sömürgeci ülkeler İslam dünyasına ve Müslümanlara karşı ‘terörle mücadele’ adı altında birleşirken, İslam ülkeleri hala kendi aralarında çekişme halindeler” ifadelerini kullandı.

Bazı Arap ülkelerinin “Emperyalist ülkelerin” projelerine destek verdiğine dikkati çeken Şeyh Sabri hutbesinde, “İşte haçlılar yeniden dönüyor. Sen neredesin ey Selahaddin, neredesin ey Komutan Baybars ve neredesin ey Fatih Sultan Mehmet?” çağrısında bulundu.

Şeyh Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa üzerindeki planlarına da dikkat çekerek, İsrail’in Harem-i Şerif’i zamansal ve mekansal olarak bölmeyi planladığı uyarısında bulundu.

“Yüzyılın Anlaşması”

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "‎‎Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere geçen hafta Ortadoğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.

İsrail'in Hayom gazetesi, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA