Meşal: Karar halkımıza iade-i itibar sayılır

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara ilişkin, "İşgalciler her gün bizim topraklarımızda yeni yerleşim yerleri açarak, işgallerini adım adım yayıyorlar. Biz buradan şunu ilan etmek istiyoruz ki BM'nin almış olduğu bu kararı onaylıyoruz ve bu konuda daha fazla kararlar almasını bekliyoruz." dedi.

Yedi Hilal Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İstanbul Konuşmaları"nın ilk davetlisi olan Meşal, "Filistin" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, davetten ve katılımcıların Filistin'e gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Meşal, Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ün bir gün mutlaka fethedileceği müjdesinin verildiğini aktararak, büyük Türkiye'nin büyük halkının bir gecede darbeyi durdurduğu gibi Filistinlilerin de mutlaka siyonizmi yeneceğini dile getirdi.

Siyonizmle mücadelelerinin devam edeceğine ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceklerine dikkati çeken Meşal, "Bu davanın özeti, önce bu işgalciyi buradan çıkarmak, vatanı kurtarmak ve bu toprakları almaktır. Bütün topraklar, o topraklarda yaşayanlar için çok değerlidir. Bir vatan düşmanlar tarafından işgal edilince, o topraklarda yaşayan insanlar, hemen ayağa kalkarlar ve o toprakları savunmaya çalışırlar. Filistin toprakları kutsal, mukaddes topraklardır. Filistin toprakları, İsra ve Miraç olaylarının gerçekleştiği topraklardır. Filistin toprakları, Müslümanların ilk kıblesinin olduğu topraklardır. Filistin, peygamberlerin ve evliyaların topraklarıdır. Filistin meselesi, ümmetin ana meselesidir. Bu davanın kalbi de Kudüs davasıdır. Filistin davası demek, Mescid-i Aksa demektir." diye konuştu.

"Kudüs tehlikeli günler geçiriyor"

Filistin için Kudüs'ün vazgeçilmez olduğunu söyleyen Meşal, Türkiye'de yaşayanların da Kudüs'ün bir parçası olduğunu kaydetti.

Halid Meşal, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin lider kadroları, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kudüs için çok güzel hizmetler yapmaktadır. Ancak bilmelisiniz ki Kudüs tehlikeli günler geçiriyor. Kudüs'teki bacılarınız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı savunmak için çileler çekiyorlar. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın yeniden Yahudileştirilmemesi için direniş sergiliyorlar. Bunları yaparken de evlerin duvarları kafalarına yıkılıyor."

Mescid-i Aksa'nın ikiye bölünmesi için ciddi projelerin olduğu bilgisini veren Meşal, "İsrail'deki siyonist güçler, Mescid-i Aksa'yı bölmek, sonra da yıkmak için ciddi çalışmalar yapıyorlar." dedi.

"Karar, halkımıza iade-i itibar sayılır"

"Sizler Gazze'nin özgürlüğüne destek için Mavi Marmara'da şehitler vermiş bir ülkenin çocuklarısınız" diyen Meşal, "Ey Türkiye'nin kahraman halkı, sizler de liderinizle birlikte darbelerin arkasında duranlara karşı bir arada olduğunuzda bu darbeyi durdurabildiniz" ifadesini kullandı.

Meşal, Türkiye'nin Filistin halkı için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, var olan ambargonun kalkması için daha çok destek istediklerini söyledi.

Filistinlilerin her şeyini Mescid-i Aksa için feda ettiğini anlatan Meşal, "Ne Hamas ne de Filistin topraklarındaki diğer direniş örgütleri, asla direnişi bırakmayacaklardır." dedi.

BMGK'da alınan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı hatırlatan Meşal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler (BM) ilk defa Filistin topraklarındaki işgalcilere karşı bir karar aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu karardan dolayı çıldırmış durumda. Bu karar dünyadaki yerleşimciler ve işgalcilerle ilgili ilk defa mesaj göndermiştir. İşgalciler her gün bizim topraklarımızda yeni yerleşim yerleri açarak, işgallerini adım adım yayıyorlar. Biz buradan şunu ilan etmek istiyoruz ki BM'nin almış olduğu bu kararı onaylıyoruz ve bu konuda daha fazla kararlar almasını bekliyoruz. BM'nin Filistin'le ilgili işgalcilerin yerleşim bölgelerinde yayılmasıyla ilgili kararı, doğru bir karardır. Aynı zamanda bizim halkımıza iade-i itibar sayılır. Aynı zamanda Amerika'nın Filistin'le ilgili meselelerde yapmış olduğu hataların en azından birini düzeltmesi demektir." AA