Merkel'in popülaritesi günden güne düşüyor

ARD-DeutschlandTrend'in yaptırdığı "Almanya'da En Çok Sevilen Politikacılar" anketi sonuçları açıklandı.

En sevilen politikacılar listesinde ilk sırayı yüzde 64 ile Maliye Bakanı Wolfgang Schauble alırken, ikinci sırada yüzde 63 ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yer aldı.

Ankete göre, Başbakan Merkel, 10 puan birden kaybederek yüzde 59 ile üçüncü sıraya geriledi. Merkel, daha önceki aynı araştırmada yüzde 69 oranında destek almıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un popülarite oranı ise yüzde 33'le bugüne kadar yapılan anketlerin en düşük puan oldu.

Anket sonucuna göre, mayıs ayında yüzde 55 olan Federal hükümetten memnuniyet oranı da yüzde 47'ye düştü.

Anket sonuçlarında, seçim yapılması halinde Başbakan Merkel'in yüzde 52, rakibi Martin Schulz'un ise yüzde 30 oy alacağı öngörüldü.

Ankete göre, bu pazar seçim olması durumunda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yüzde 39, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 24, Sol Parti yüzde 9, Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ popülist Almanya için Alternatifin (AfD) yüzde 8'er oy alacağı tahmin edildi.