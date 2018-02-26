Merkel'in kabine listesi hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden sürpriz isimleri kabineye alıyor.

Merkel, sağlık, ekonomi, tarım, savunma ve eğitim bakanlarını belirledi. Buna göre Merkel'e yönelik eleştirileriyle dikkat çeken isimler de kabine de yer alacak.

Buna göre yeni kabinede Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Tarım Bakanı Julia Klöckner, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Eğitim Bakanı Anja Karliczek, Başbakan Yardımcısı Helge Braun ve Devlet ve Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz görev alacak.

Yeni hükümetteki bakanlık dağılımı koalisyon sözleşmesinde belirlenmişti.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Partinin bugün toplanacak kurultayında koalisyon sözleşmesini oylayacak.Sosyal Demokrat Parti'nin oylama süreci ise 2 Mart'ta sona erecek.

Almanya'da yeni bir koalisyonun kurulup kurulamayacağı 4 Mart tarihinde Sosyal Demokratların oylama sonuçlarının açıklanmasıyla netleşecek.

Kaynak: TRT Haber, İHA