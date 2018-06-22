Merkel'in imdadına Arnavutluk yetişebilir

Arnavutluk'un, Avrupa Birliği (AB) topraklarına gitmeye çalışan sığınmacılar için geçici kabul ülkesi olacağı öne sürüldü. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB dönem başkanlığı görevini üstlenmeye hazırlanan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz, kısa süre önce Avrupa'da sığınmacı kabul merkezleri kurulmasını önermişti.

Arnavutluk müzakere iddialarını reddetti

Avusturya hükümet sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal, DW'ye yaptığı açıklamada, bu tür merkezlerle ilgili görüşmelere Arnavutluk ve diğer bazı ülkelerle başlanmış olduğunu söyledi. Ancak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın danışmanı ve Arnavut hükümetinin iletişim departmanının şefi Endri Fuga, bu doğrultuda müzakerelerin gerçekleştiğine dair iddiaları reddetti. Diğer yandan Arnavutluk'ta muhalefet, hükümetin söz konusu kabul merkezlerini ülkenin AB üyelik sürecini hızlandırma umuduyla açmak istediğini savunuyor.

Merkel'e iki hafta süre verilmişti

Almanya'nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'e sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanımış, çözüm bulunamaması durumunda mülteci girişinin durdurulacağını söylemişti.

Arnavutluk ile varılacak muhtemel bir anlaşma, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Seehofer arasındaki buzların erimesine yardımcı olabilir. Böyle bir anlaşma, Seehofer'in sığınma başvurularının AB dışında kayıt altına alınması ancak AB'nin gözetimi altında bulunması yönündeki talebini karşılamış olur.

Arnavutluk söz konusu AB kabul merkezlerini açmak suretiyle, AB içinde üyelik müzakerelerinin başlatılmasına kuşkuyla yaklaşan muhafazakâr güçlere göz kırpmayı planlıyor.

Mevcut durum

Şu anda sığınmacılar, Balkan rotası adı verilen güzergâh üzerinden AB yönünde göç etmeye devam ediyor. Ancak bugünlerde çoğu; her ne kadar İtalya, Malta ve Yunanistan yüksek sayıda sığınmacı kabul etme konusundaki isteksiz olsa da AB'ye Akdeniz üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

Almanya'nın da aralarında bulunduğu AB üyesi ülkeler ise başvurusu reddedilen sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmelerini istiyor.

Arnavutluk'ta durum ne?

Arnavutluk, sığınmacıların çoğunun geldiği Akdeniz ve Balkan göç rotası üzerinde bir konuma sahip. Durres limanı, denizi geçmeye teşebbüs edip sonradan Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex) gemileriyle Arnavutluk'a getirilen çok sayıda kişinin kayıt altına alınması ve bu kişiler için barınak işlevi görme noktasında yeterli kapasiteye sahip.

Kaynak: Deutsche Welle