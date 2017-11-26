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Buradasınız : » » Merkel'in hezeyanı karikatürlere konu oluyor

Merkel'in hezeyanı karikatürlere konu oluyor

Almanya'da koalisyon arayışlarında istediğini bulamayan Başbakan Angela Merkel, karikatürlere konu oluyor.

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Merkelin hezeyanı karikatürlere konu oluyor

Almanya'da hükümeti kurmak için koalisyon arayışında istediğini bulamayan Merkel'in durumu karikatürlere yansıdı.

Başta koalisyona sıcak bakmayan Sosyal Demokrat Parti ile "büyük koalisyon" şansını zorlayan Merkel'in başarısızlığı karikatürlere konu olmaya başladı. Merkel'in koalisyonu kuramaması siyasi kriz endişesini büyütüyor.

Krizi çözmedeki başarısız adımları liderlik rolüne gölge düşürürken, Avrupalı gözlemciler ve siyaset bilimciler, Merkel efsanesinin bittiği yönünde neredeyse hem fikir.

Geçmişte izlediği politikalar nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin eleştirilerine maruz kalan Merkel'in son adımları da tepkiyle karşılanıyor.

Merkel'in uzlaştırıcı gücünün büyük ölçüde zedelendiğine dikkat çekiliyor. Hatta, "Siyasi hayatında ulaşabileceği en yüksek noktaya gelmiş ve görevini tamamlamış olması pek muhtemel" yorumları yapılıyor.

Merkel'in ülkeyi soktuğu çıkmazdan kurtulma çabaları ise sürüyor. “Koalisyonda yokuz” diye ısrar eden Sosyal Demokrat parti, şimdi “Görüşmelere kapımız kapalı değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, 30 Kasım Perşembe günü Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'yi aynı masa etrafında buluşturacak.

"Büyük koalisyon denemesi için ilk adım" olarak yorumlanan görüşmede durum değerlendirmesi yapılacak. 

Kaynak:TRT Haber

Etiketler: Merkel, jamaika koalisyonu, Almanya seçim, almanya koalisyon, almanya
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