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Buradasınız : » » Merkel'den seçim sonrası ilk açıklama

Merkel'den seçim sonrası ilk açıklama

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, genel seçime ilişkin ilk değerlendirmesinde stratejik hedeflere ulaştıklarını söyledi.

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Merkelden seçim sonrası ilk açıklama

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, genel seçime ilişkin ilk değerlendirmesinde stratejik hedeflere ulaştıklarını söyledi.

Merkel, CDU’nun Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, kendilerine güvenen seçmenlere teşekkür etti.

Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Merkel, seçimden daha iyi bir sonuç almayı dilediklerini belirterek, "Seçim kampanyamızın stratejik hedeflerine ulaşmaktan dolayı mutluyum. CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) olarak en güçlü birliğiz. Hükümeti kurma görevimiz var. Bize rağmen bir hükümet kurulamaz." diye konuştu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 12 yıl iktidarda bulunmasının ardından bu sonucu almasının normal olmadığını savunan Merkel, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclise girmesiyle yeni bir görevle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Merkel, AfD'nin meclise girmesiyle ilgili, "Bu konuda kapsamlı bir analiz yapacağız. Çünkü, AfD’ye giden seçmenleri tekrar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki mevcut sorunları, vatandaşların endişelerine kulak vererek çözeceklerini ve iyi bir şekilde politika yapacaklarını dile getiren Merkel, gelecekteki hedeflerinin refah sağlamak, Avrupa Birliği’ni (AB) bir arada tutmak, yasa dışı göçle mücadele etmek ve iç güvenlik olduğunu ifade etti.

Etiketler: almanya, Merkel, Almanya seçim, schulz
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