  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Merkel'den nükleer anlaşma krizine açıklama: Süreci endişeyle takip ediyoruz

Merkel'den nükleer anlaşma krizine açıklama: Süreci endişeyle takip ediyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ABD'nin kararına saygı duyduklarını ancak süreci endişeyle takip ettiklerini söyledi.

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Merkelden nükleer anlaşma krizine açıklama: Süreci endişeyle takip ediyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın sorgulanmaması gerektiğini ancak orijinaline uygun şekilde daha kapsamlı bir anlaşma için konuşulması gerektiğini vurgularken, İran'ın da yükümlülüklerine bağlı kaldığından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Merkel aynı zamanda Avrupa ülkelerinin Suriye'deki krizi engellemede büyük bir rol oynadığını belirtti.

Merkel, "Dün bir kez daha gördük ki, Avrupa, dış politikada, bölgede barış güvenliğini sağlama konusunda, bölgede siyasi çözümleri bulmamız gerektiği konusunda daha fazla sorumlulukla karşı karşıya" dedi.

Nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump dün, ülkesinin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. İran ve anlaşmanın diğer bir tarafı olan Avrupa ülkeleri ise anlaşmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: nükleer, Merkel, iran, abd, AB
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