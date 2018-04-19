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Buradasınız : » » Merkel'den Avrupa Birliği reformlarına destek

Merkel'den Avrupa Birliği reformlarına destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin geniş kapsamlı reform programından olumlu sonuç alacağından emin olduğunu açıkladı.

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Merkelden Avrupa Birliği reformlarına destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün bir araya gelecek. Avrupa Birliği reform planlarının masaya yatırılacağı görüşmedeki en önemli gündem maddelerinden biri de Suriye olacak.

Macron ile bugün yapacağı görüşmeden önce konuşan Merkel, "Avrupa Birliği reformları konusunda, Euro bölgesinin henüz krizlere karşı yeterince bağışıklığa sahip olmadığına dair aynı fikirdeyiz" dedi.

Merkel, Bankacılık Birliği kurulması konusunda çalışmaya devam ettiklerini ve bu birliğin sonuçlandırılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği (AB) reformlarını prensip olarak desteklediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye de değinen Merkel, ABD ile aralarında görüş ayılıkları olsa bile transatlantik ortaklığın önemli olduğunu ve Trump ile görüşmede bu farklı görüşleri ele alacaklarını söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: reporm, Merkel, bankacılık birliği, amkron, AB
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