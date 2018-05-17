Merkel'den ABD'ye ek vergi çağrısı: AB görüşmeye hazır

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

Bulgaristan 'ın başkenti Sofya'daki AB liderler zirvesinden önce gazetecilere açıklama yapan Merkel, "Ortak bir konumumuz var. Avrupa ülkeleri olarak ABD'den geçici değil, sürekli bir muafiyet istiyoruz ve sonra ticarete engelleri karşılıklı olarak nasıl azaltabileceğimizi konuşmaya hazırız" dedi.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde, AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters